Определены доля и источники софинансирования проектов по улучшению городской среды

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня в ходе пленарного заседания депутаты заксобрания одобрили изменений в закон «О бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы».

Изменения произошли в части перераспределения бюджетных средств края для софинансирования реализации федеральной программы по улучшению городской среды.

Источниками софинансирования из краевого бюджета были определены налоговые доходы, поступившие от АО «ПАИЖК» в размере 337 млн руб., перенос 100 млн руб. с государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и средства дорожного фонда — из него планируется перенести 105 млн руб., что допустимо, поскольку в постановлении правительства РФ предусматривается расходование средств на ремонт дворовых проездов и придомовых территорий.

Как ранее писал «Новый компаньон», Пермский край вошёл в программу федерального финансирования проектов по созданию современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения. В рамках программы федерация выделит Прикамью более 430 млн руб. с условием, что регион софинансирует затраты в размере 44% от их общей суммы.

Таким образом, в совокупности расходы края должны составить 342 млн руб.