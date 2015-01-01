Пермяки опробовали олимпийский трамплин в Пхенчхане

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Ксения Каблукова. Фото berkutschi.com

За год до начала XXIII Зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане лучшими «летающими лыжниками» мира были протестированы трамплинные комплексы арены Alpensia Jumping Park.

Вчера здесь соревновались мужчины и женщины, оба турнира состоялись в рамках очередных этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Первыми новый трамплин К98 (HS109) испытали женщины. Лучшие результаты ожидаемо одержал дуэт нынешних лидеров общего зачёта Кубка мира. Лидер сезона, японка Сара Таканаши уступила своей ближайшей преследовательнице и подруге по команде Юке Ито. Таканаши совершила прыжки на 97,5 и 94 м, Ито — 96 и 101,5 м. К разряду неожиданных специалисты отнесли результат, показанный 18-летней Ксенией Каблуковой из Чайковского, которая в итоге заняла 14-е место (87,5+85). Зачётные кубковые баллы получила и пермячка Анастасия Баранникова, остановившись на 21-м месте (78,5+87,5). Софья Тихонова из Санкт-Петербурга заняла 20-е место (84+81), а Александра Кустова из Магадана — 23-е (76+79,5).

Очередного гроссмейтерского результата добился нынешний лидер национальной сборной России, 23-летний пермяк Евгений Климов. После первой попытки Евгений со своим прыжком на 125 м занимал лишь 22-е место. Однако, второй прыжок он совершил намного удачнее, улетев на 132 м. Это позволило пермяку по сумме двух попыток переместиться на 12-ю позицию.

«Трамплин мне очень понравился, он даже похож на полётный трамплин фазами полета. Разгон на нём очень плавный, нигде не трясет, нигде не качает», — в экспресс-интервью «Р-Спорт» дал оценку олимпийскому трамплину Евгений Климов.

Призёрами этапа Кубка мира в Пхенчхане стали: австриец Стефан Крафт (138+137,5), немец Андреас Веллингер (136+136) и поляк Камил Стох (126,5+134). Ещё два россиянина нижегородец Денис Конилов и Алексей Ромашов из Санкт-Петербурга остались за зачётной чертой «Топ-30» — 39-е и 41-е места соответственно. Напомним, мужской этап Кубка мира состоялся на большом трамплине К133 (HS140).

Удачное выступление Евгения Климова позволило ему подняться в общем зачёте Кубка мира на 15-е место (310 очков). С большим отрывом от ближайших преследователей лидируют Камил Стох (1240), Стефан Крафт (1140) и норвежец Даниэль-Андре Танде (1074).

Сегодня в Пхенчхане состоится второй соревновательный день.