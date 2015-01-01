Фестиваль-конкурс «Решетовские чтения» в Березниках будет посвящён юбилею поэта

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В Березниках начался приём заявок на очередной фестиваль-конкурс литературного творчества «Решетовские встречи». Семнадцатый форум памяти известного березниковского поэта Алексея Решетова будет посвящён его 80-летию. Примечательно, что мероприятие проходит и в юбилейный для Березников год его 75-летия.

Впервые «Решетовские встречи» прошли в Березниках в далёком 1999-м году с участием самого поэта. Этот фестиваль-конкурс неизменно притягивает внимание начинающих и признанных авторов, как нашего края, так и других регионов страны. Интерес вполне объясним. Ведь в рамках фестиваля проходит конкурс авторов в трёх номинациях «Поэзия» (стихотворение, поэма, «Проза» и «Литературное эссе о творчестве А. Л. Решетова»). Организаторы мероприятия идут навстречу авторам, разделив всех конкурсантов по трём возрастным категориям — с 14 до 20 лет, с 21 до 30 лет, с 31 года и старше. Подать заявки можно до 17 марта по электронному адресу: berezniki.reshetov@yandex.ru

Среди писателей, ранее принимавших участие в фестивале, можно назвать российского писателя Захара Прилепина, который посетил Березники два года назад и пообщался с начинающими и уже известными авторами.

Как сообщили в оргкомитете, на нынешнее мероприятие в Березники должен приехать известный уральский поэт, лингвист, профессор филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького, заведующий отделом поэзии журнала «Урал» Юрий Казарин. Ожидается приезд и вдовы поэта Тамары Катаевой.

Главные мероприятия «Решетовских встреч» пройдут 1-3 апреля. Фестиваль-конкурс начнётся 1 апреля у памятника Алексею Решетову с литературного митинга. Затем в филиале муниципального КДЦ пройдёт торжественная церемония награждения победителей и участников фестиваля-конкурса, праздничный концерт, посвящённый 80-летию поэта. Также запланированы круглый дискуссионный стол на тему творческого наследия поэта, литературные мастерские. Экспозиция, посвящённая поэту Алексею Решетову, будет представлена в музее книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алконост». 2 апреля для участников мероприятия будет организована автобусная экскурсия по литературным местам Березников и Усолья.

А в день рождения Алексея Решетова — 3 апреля — у памятника поэту пройдет митинг, где все желающие смогут почитать стихотворения. В этот день в центральной городской библиотеке Березников также будет работать музыкально-литературная гостиная Алексея Решетова.

Для Березников Алексей Решетов больше, чем поэт. Он здесь вырос, работал на калийном предприятии, здесь начал писать стихи. В городе ещё много людей, которые знали Алексея Решетова, работали с ним, дружили. Поэтому власти Березников бережно относятся к памяти выдающегося земляка. Так, по решению мэрии, в здешних школах изучение творчества Алексея Решетова введено в школьную программу.

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