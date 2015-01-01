УФАС проверит аукцион «Оляпки» по жалобе «Пеликана»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю принял жалобу от ООО «Пеликан» в отношении детского сада №90 «Оляпка».

Как сообщают в пресс-службе антимонопольного ведомства, заявитель считает, что при проведении открытого конкурса на организацию питания детей в саду №90 организация выдвинула не являющийся измеримым критерий оценки заявок. А именно, в документации закупки в качестве критерия оценки участников значится выдвижение «предложения по созданию условий для улучшения качества обслуживания».

Но каким образом заказчик планирует присваивать баллы по такому «расплывчатому» критерию, не ясно.

Заседание антимонопольной комиссии назначено на 20 февраля 2017 года.