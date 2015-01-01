Пермский певец Юрий Коноплёв получил два гран-при на зарубежных конкурсах

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В немецком Хайльбронне (земля Баден-Вюртемберг) в зале Festhalle Harmonie в декабре 2016 года состоялся VII международный музыкальный фестиваль «Русская душа». По итогам конкурса гран-при получил пермский автор-исполнитель Юрий Коноплёв.

Отметим, это уже вторая победа пермяка в 2016 году в зарубежном международном конкурсе. Юрий Коноплёв также получил гран-при в июне 2016 на конкурсе «Линии судьбы», прошедшем в Испании.

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