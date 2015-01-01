Благотворительный концерт «Музыка жизни» пройдёт в формате экшн-сказки

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В Перми пройдёт седьмой благотворительный концерт «Музыка жизни». Средства от продажи билетов пойдут на приобретение лекарств и оборудования для пациентов детского онкологического центра. Организатор мероприятия — благотворительный фонд «Берегиня».

В этом году концерт будет проходить в Театре-Театре. Главной его особенностью станет новый формат проведения — это будет интерактивная экшн-сказка.

По словам организаторов, идея такого формата проведения концерта заключается в том, чтобы задействовать в нём всех зрителей.

«У каждого сидящего в зале человека будет специальный пакет супергероя, в котором будут лежать различные предметы, с помощью которых зритель будет участвовать в сюжете, помогать главным героям пройти различные испытания. Зрителей ждёт захватывающий сюжет и неожиданная развязка», — рассказал автор идеи Ринат Садинов.

В спектакле примут участие детские творческие коллективы Перми, а также профессиональные актеры.

Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня»:

— Мы давно мечтали, чтобы «Музыка жизни» стала тем событием, которое дало бы возможность пермякам понять, что ребята, которые лечатся от онкологии, это победители и герои. Мы приглашаем на это мероприятие семьи, чтобы и дети, и родители почувствовали себя причастными к этой истории. «Музыка жизни — 2017» — это музыкальная сказка для детей и глубокий философский спектакль для взрослых.

Напомним, благотворительный концерт «Музыка жизни» проводится с 2011 года. В разное время участниками проекта были оркестр Теодора Курентзиса MusicAetеrnа, джазовый исполнитель Грегор Де Букле (Германия), музыкант Марио Калдарару (Молдавия), солистка Театра оперы и балета Татьяна Каминская, пианист Виталий Коваленко, академический хор «Млада», танцевальный коллектив «Тодес».

За шесть лет существования «Музыку жизни» посетили 8 тыс. зрителей. Было собрано более 2,5 млн руб.

В этом году благотворительный концерт «Музыка жизни» состоится 5 апреля в Театре-Театре. Стоимость билетов составит 300-500 руб., детям до шести лет вход бесплатный.

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