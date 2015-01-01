Пермский госпиталь для ветеранов войн освободит здание на ул. Горького, 15 в мае

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mezhdurechensk.mejdu.ru

Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн в скором времени сменит свой адрес. Медучреждение должно переехать в отремонтированный корпус санатория «Энергетик» мощностью 120 коек до мая 2017 года.

Напомним, решение о передаче пятиэтажного здания «Энергетика» госпиталю было принято ещё в 2014 году. Первоначально госпиталь планировалось перевезти до 31 декабря 2015 года. Однако работы по реконструкции здания до сих пор не закончены.

«Теперь переезд зависит от того, как скоро будет выделено финансирование для оснащения госпиталя необходимой медицинской мебелью, — говорит начальник госпиталя Алексей Репников. — Здание, в котором сейчас находится госпиталь, используется как медучреждение уже с 1941 года и не отвечает современным требованиям».

В госпитале не исключают, что после переезда может возникнуть вопрос о передаче здания на ул. Горького, 15 в собственность Пермского хореографического училища. Разговоры об этом ведутся уже два года.

«Разумеется, нам это здание необходимо, но решение о его передаче принимает федеральный минкульт, и мне сложно сказать, какое решение будет принято в итоге. Кроме того, здание госпиталя требует больших финансовых затрат. Думаю, в середине года бюджетные средства на эти нужды найти будет нелегко», — пояснила директор хореографического училища Людмила Шевченко.

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