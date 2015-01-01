В 2016 году сотрудники транспортной полиции зафиксировали 146 экономических преступлений

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По итогам прошлого года на транспорте в Пермском крае было совершено 504 преступления (652 — в 2015 году). В основном это кражи, преимущественно в поездах и электричках (45%), а также преступления экономической направленности (28,9%). Об этом журналистам рассказал начальник штаба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте Александр Полихов.

По его словам, чуть снизилось количество хищений чёрных металлов на железной дороге (82 преступления), а количество краж цветных металлов остался на уровне 2015 года (71 факт).

«Кражи металлов на железной дороге характерны в основном для Березников и станции Чусовская. Что касается Березников, то там практически заброшенные железнодорожные пути, по которым крайне редко ходят составы, а также в целом низкий уровень жизни граждан, что толкает их на преступления. Для Перми, наоборот, характерен низкий уровень краж чёрных и цветных металлов с железной дороги, что связано с работой в этом направлении самих РЖД. Они даже при замене рельсов стараются сразу увозить старые», — сказал Александр Полихов.

Как отметил начальник отдела экономической безопасности и противодействия ЛО МВД России на транспорте Дмитрий Леднев, за минувший год произошло 146 преступлений экономической направленности. В частности, был осуждён начальник пожарного сектора ведомственной охраны, который осуществлял фиктивную сдачу зачётов у сотрудников Федеральной пассажирской компании по нормам пожарной безопасности. То есть фактически он не принимал никаких зачётов, а довольствовался денежным вознаграждением.

«Также, в 2016 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мастер железнодорожного цеха «Березниковского содового завода», который незаконно организовал на территории предприятия ремонт тепловозов. За что получил 140 тыс. руб. от начальника ремонтного предприятия. В данный момент преступник осужден», — рассказал Дмитрий Леднев.

Ещё одним громким экономическим преступлением на транспорте стало задержание ревизора по безопасности движения. Совместно с начальником локомотивного эксплуатационного депо тот брал деньги с машинистов за зачёты и экзамены на право управлять транспортными средствами. Никаких зачётов и экзаменов не проводилось, люди просто отдавали преступникам деньги.

«В 2016 году два сотрудника гинекологического отделения железнодорожной больницы на Перми II — заведующая отделением и врач-гинеколог — вводили в заблуждение своих пациентов, говоря им, что отсутствуют импланты. Хотя фактически импланты были в наличии. Операция должна была проводиться за счёт ФОМСа и социальной программы РЖД, а по факту оплачивалась пациентами. После выявления преступления и проведения экспертизы были выявлены факты, когда имплатны не использовались вовсе. Дело направлено в суд», — рассказал Дмитрий Леднев.