Пермские власти сняли ограничения на социальные проездные для иногородних студентов

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, принято решение отменить ограничения, связанные с местом жительства студентов. Соответствующие изменения городские власти планируют внести уже в скором времени. Таким образом, социальными проездными смогут воспользоваться не только студенты с пермской пропиской, но и иногородние студенты, которых в Перми проживает от 5 до 15 тыс. человек. 

Также администрацией города прорабатывается вопрос внедрения проездных с разным количеством поездок: 60, 90, 120. При этом, независимо от количества поездок на проездном льготная стоимость проезда в общественном транспорте не изменится и составит 12 руб. Остальные восемь рублей будет доплачивать городской бюджет.

В будущем пермские власти планируют ввести так называемый «льготный электронный кошелёк», который позволит доплачивать за проезд те же 12 руб., если лимит поездок на проездном закончится раньше времени.

«Новый компаньон»

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