В марте 2017 года пройдёт XII Международный Камский форум недвижимости в Перми

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23-24 марта 2017 года в Перми состоится XII Международный Камский форум профессионалов рынка недвижимости, строительства и инвестиций. Форум проводится при поддержке администрации Перми и правительства Пермского края. Официальный партнёр Камского форума: Российская гильдия управляющих и девелоперов. Официальное представительство РГУД в Перми и Пермском крае — компания PAN City Group.

Ключевая тема мероприятия в 2017 году — «Трансформация бизнеса. От идеи к воплощению».

XII Форум будет посвящён обмену опытом и успешными практиками. Его участники расскажут о стратегиях, которые привели к успеху, или о неудачах и поиске новых решений. 24 марта в рамках XII Камского форума профессионалов рынка недвижимости состоится секция «Девелопмент коммерческой недвижимости: успешные практики в условиях перемен». Организатор секции: представительство Российской гильдии управляющих и девелоперов в Перми. Модератором мероприятия выступит заместитель генерального директора PAN City Group, CPM Игорь Голубев.

Особенно значимо, что в обсуждениях актуальных тем участвуют не только представители Перми и Пермского края, но и профессионалы из других регионов. На форуме обсуждаются вопросы, которые касаются рынка недвижимости и развития России в целом и Пермского края в частности, его инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, так как именно недвижимость во многом характеризует уровень жизни населения, а значит, и уровень развитости регионов.

В рамках форума пройдёт несколько разноформатных мероприятий:

1) открытый бизнес-марафон, включающий тематические конференции и круглые столы, тренинги, традиционные бизнес-туры;

2) экспозиция инвестиционных предложений Пермского края;

3) церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Грани успеха»;

4) XV юбилейная специализированная выставка объектов недвижимости, операций с недвижимостью и услуг ипотечного кредитования «Ярмарка недвижимости-2017», на которой PAN City Group презентует самые актуальные объекты недвижимости. Выставка пройдёт 23-24 марта 2017 г. в ВЦ «Пермская ярмарка» (Пермь, шоссе Космонавтов, 59).

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