Максим Решетников проведёт совещание в Березниках

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Сегодня, 15 февраля, врио губернатора Пермского края Максим Решетников находится с рабочим визитом в Березниках.

Как сообщает администрация губернатора, глава региона осмотрит провалы на калийном производственном рудоуправлении №1 и на территории шахтно-строительного управления, посетит стройплощадку нового микрорайона «Любимов», а также проведёт совещание с представителями краевого правительства и городской администрации по вопросу строительства жилья на правом берегу города и встретится с жителями, чьи дома попали в зону техногенной аварии.

«Новый компаньон»