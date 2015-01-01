В 2017 году планируется федеральное авансирование капремонта до 30%

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Как сообщил и. о. генерального директора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» Сергей Сесюнин на заседании круглого стола в ОНФ «Итоги работы Фонда капитального ремонта Пермского края за 2016 год и планы на 2017 год», в 2017 году запланирован капремонт 955 домов.

«За 2016 год было отремонтировано 180 домов по 10 видам работ. Запланировано на 2017 год ремонт порядка 955 многоквартирных домов на сумму более 1 млрд руб.», — сообщил Сергей Сесюнин.

По его словам, в этом году планируется авансирование капремонта в пределах 30% из федерального бюджета, чего в предыдущие годы не было. Кроме того, запланирована подготовка технических заданий на выполнение работ по капитальному ремонту уполномоченными лицами по управлению МКД, а также контроль над выполнением работ по капремонту в части: осуществления строительного контроля с разбивкой по территориям; размещения специалистов фонда в муниципальных образованиях, удалённых от краевого центра; передачи функции технического заказчика в муниципальные образования и создания рабочих групп на уровне муниципальных образований Пермского края.