Росимущество передаёт музейный комплекс «Хохловка» из федеральной собственности в краевую Эта земля будет нашей!

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Фото: Алексей Баталин

Ожидается, что 15 февраля в помещении территориального управления Росимущества состоится подписание документов о передаче комплекса имущества Архитектурно-этнографического музея «Хохловка» в собственность Пермского края. Документы будут подписаны руководителем территориального управления Росимущества Денисом Молодых и и.о. министра культуры Пермского края Галиной Кокоулиной.

По словам директора Пермского краеведческого музея Ольги Юдиной (Хохловка — подразделение краеведческого музея), Пермский край добивался передачи музейного комплекса около 10 лет, было написано несколько заявок с подробными обоснованиями. После получения музейного имущества в собственность Пермский край сможет самостоятельно реставрировать памятники. Выделение федеральных средств на эти цели всегда было связано с большими сложностями.

На вопрос, не будет ли новая статья расходов лишним бременем на бюджете Министерства культуры Пермского края, заместитель министра культуры Ирина Ясырева ответила, что средства на реставрацию памятников запрашивает специальная комиссия, и депутаты Законодательного собрания Пермского края всегда очень доброжелательно реагируют на подобные запросы.

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