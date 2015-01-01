«ЛУКОЙЛ-Пермь» подвёл итоги выполнения соцобязательств перед работниками в 2016 году

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14 февраля в центральном офисе «ЛУКОЙЛ-Пермь» прошла конференция работников по проверке выполнения коллективного договора за 2016 год. Во встрече принял участие председатель совета Международной ассоциации профсоюзных организаций «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев.

В 2016 году более 1 тыс. 200 работников получили компенсацию за санаторно-курортное лечение и более 1 тыс. 300 детей за счёт средств «ЛУКОЙЛ-Перми» отдохнули в санаториях и детских лагерях. Всего на оздоровление и отдых в минувшем году, по словам генерального директора Олега Третьякова, было направлено почти 60 млн руб.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:

— Мы активно поддерживаем молодёжь в рамках коллективного договора. 57 молодых специалистов, которые впервые трудоустроились, в 2016 году получили единовременное пособие, так называемые «подъёмные» в размере двух окладов. Всего расходы по этому направлению составили 2,3 млн руб.

Денежные компенсации в размере 30 тыс. руб. также получили те, кто вернулся в компанию со службы в армии. Шесть молодых специалистов и работников получили средства на улучшение жилищных условий.

Напомним, коллективный договор «ЛУКОЙЛ-Пермь» регулирует социально-трудовые отношения. В документе особое внимание уделяется условиям и оплате труда, социально-бытовому обслуживанию, гарантиям и льготам. Всего на выполнение договора в 2016 общество направило 584 млн руб.

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