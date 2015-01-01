В ГКБ №4 создали площадку для трансляции высокотехнологичных операций

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В ГКБ №4 в Перми оборудована уникальная интерактивная телекоммуникационная площадка для дистанционного обучения хирургов новейшим операционным технологиям. Конференц-зал лечебного учреждения на 100 мест оснастили самым современным телевизионным и мультимедийным оборудованием, что позволяет проводить трансляции «живых» операций в режиме Full HD, 3D. Специально для этого одна из операционных этой клиники оснащена телекоммуникационным оборудованием с применением новейших медицинских и строительных технологий для трансляции высокотехнологичных операций с двусторонней связью «оператор-зал».

В конце прошлой недели хирурги пермских клиник приняли участие в мастер-классе «Единый лапароскопический доступ». Профессор Владимир Самарцев с коллегами выполнил две лапароскопические SILS-port-холецистэктомии и прочёл лекцию о перспективах и возможностях TUES-хирургии (операция через один прокол).

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края:

— Телемедицинские технологии всё прочнее входят в практику лечебных учреждений. В большинстве клиник они используются для проведения дистанционных консультаций, когда врачи из территорий региона консультируются по сложным случаям с коллегами из краевых больниц или иногородних медицинских центров. Теперь у хирургов Пермского края появилась уникальная возможность проводить вебинары с ведущими многопрофильными клиниками России, познакомиться с современными интегрированными операционными, эффективно управлять аппаратами, находящимися в операционной, осуществлять видео- и аудиосвязь с внешними источниками.

Все конференции и мастер-классы аккредитованы Российским обществом хирургов.

Андрей Ронзин, главный врач ГКБ №4:

— Насколько мне известно, аналогичного оборудования пока нет больше ни в одной больнице Прикамья. Его установка позволяет подробно и детально рассмотреть все этапы операции. Одновременно наблюдать за тем, что происходит в операционной. Безусловно, это оборудование бесценно для обучения специалистов, проводящих эндоскопические операции. В дальнейшем мы планируем приглашать на онлайн-трансляции студентов ПГМУ.

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