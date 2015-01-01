«Единая Россия» запускает мониторинг платежей по общедомовым нуждам

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Фото: Константин Долгановский

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» начинает мониторинг в регионах, нацеленный на выявление случаев необоснованного повышения платы расходов на общедомовые нужд ы (ОДН). Итоги мониторинга будут представлены 7 марта. Предложения по итогам мониторинга будут направлены в Минстрой РФ», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

По словам Сидякина, в том случае, если у жильцов установлен счётчик, оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями, если же нет, то оплата не должна превышать норматив, утверждённый в регионе.

«Однако, в ходе мониторинга, проведённого совместно с жилищными инспекциями, было установлено, что в ряде регионов этот норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. Мы будем максимально жёстко реагировать на подобные нарушения — обращаться в жилинспекции и в прокуратуру. Также мы инициировали совещание у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, где мы обсудим данную проблему», — подчеркнул Сидякин.

По словам руководителя ЦИК партии «Единая Россия» Владимира Бурматова, жалобы на необоснованно высокие платежи за общедомовые расходы являются одной из самых распространённых проблем, с которой люди обращаются за помощью к депутатам и в общественные приёмные председателя партии Дмитрия Медведева.

«Учитывая постоянный рост количества таких обращений, «Единая Россия» намерена в рамках ближайшей региональной недели провести мониторинг жалоб, обобщить и проанализировать претензии. Кроме того, запланированы тематические встречи и приёмы граждан депутатами по этой проблеме», — заявил Бурматов.

«Этот мониторинг позволит выработать системные решения. Сейчас все реагируют индивидуально: кто-то добивается перерасчётов и возврата средств совместно с прокуратурой и жилищной инспекцией, кто-то использует другие механизмы. Но, в целом, системного решения в сложившейся ситуации нет. Мы хотим собрать материал для анализа и дальше уже вместе с участниками партийного проекта «Школа грамотного потребителя» искать варианты решения проблемы. Возможно, результаты мониторинга могут стать основой для ведомственных решений, а также для пересмотра нормативных актов», — отметил парламентарий.

Напомним, в соответствии с постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД» был введён новый порядок начисления ОДН и повысились требования к управляющим организациям и собственникам. Предполагалось, что всё это приведёт к снижению платежей. Однако, после поступления обновлённых квитанций за январь 2017 года, у многих жителей платежи увеличились.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае