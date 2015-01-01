«Ростелеком» вновь может попасть в реестр недобросовестных поставщиков

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Пермское УФАС приняло три заявления от регионального отделения фонда социального страхования РФ в отношении ПАО «Ростелеком» в пятницу, 10 февраля.

Заявитель считает, что ПАО «Ростелеком» предоставил банковские гарантии, не соответствующие требованиям закона о закупках и аукционной документации. Напомним, ПАО «Ростелеком» был единственным участником трёх аукционов на организацию доступа к интернету.

После рассмотрения гарантии выданных ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ» , фонд отказался принять их и признал ПАО «Ростелеком» уклонившимся от заключения всех контрактов. Пермское УФАС рассмотрит заявление фонда 21 февраля 2017 года.

Напомним, 15 января 2017 года в УФАС уже поступало заявление о включении ПАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков. На компанию пожаловалось ГКУ «Гражданская защита». Учреждение было недовольно качеством работ по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

Однако комиссия не выявила недобросовестных действий в части исполнения контракта со стороны ПАО «Ростелеком» и отказалась включать организацию в этот реестр.