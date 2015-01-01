Татьяну Мельникову назначили и. о. директора ТФОМС
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Максим Решетников подписал распоряжение о назначении с 14 февраля Татьяны Мельниковой исполняющим обязанности директора Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.
Татьяна Петровна Мельникова на протяжении многих лет трудилась в медицинских учреждениях Перми, курируя экономику и финансы. До 2015 года работала заместителем министра здравоохранения Пермского края.
В последнее время работала в Москве.
Источник — администрация губернатора Пермского края
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