Татьяну Мельникову назначили и. о. директора ТФОМС

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Максим Решетников подписал распоряжение о назначении с 14 февраля Татьяны Мельниковой исполняющим обязанности директора Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.

Татьяна Петровна Мельникова на протяжении многих лет трудилась в медицинских учреждениях Перми, курируя экономику и финансы. До 2015 года работала заместителем министра здравоохранения Пермского края.

В последнее время работала в Москве.

Источник — администрация губернатора Пермского края