Муниципальные театры Пермского края получили гранты на постановочные проекты В приоритетах – дети и инновации

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2r.ru

Завершился ежегодный грантовый конкурс Министерства культуры Пермского края «Развитие театрального искусства». 14 февраля эксперты во главе с известным театральным критиком Владимиром Спешковым, членом экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска», распределили гранты общей суммой свыше 3 млн руб. на реализацию постановочных проектах в муниципальных театрах Пермского края.

Всего на конкурс поступило 14 заявок из 13 театров — Пермский театр кукол вышел на конкурс с двумя названиями. Одна заявка была отвергнута по формальным причинам: Коми-Пермяцкий театр драмы не имеет права участвовать в конкурсе муниципальных театров, поскольку он — краевой. Из оставшихся 13 проектов эксперты поддержали восемь.

Как пояснил Владимир Спешков, комиссия руководствовалась двумя приоритетами: во-первых, поддерживала детские постановки и постановки для семейной аудитории, потому что таким образом формируется будущая театральная аудитория; во-вторых, обращала внимание на степень инновационности, нетривиальности проекта.

Из восьми постановок, получивших гранты, пять детских, в том числе две — связанные с бэби-театром, то есть театром для зрителей категории 0+. Это проект театра «Доминанта» (Губаха) «О чём пропел ветер» и проект Пермского театра кукол «Круглый год»: театр планирует летом построить во дворе мини-шапито, где совсем маленькие дети будут переживать смену времён года через краски, прикосновения и звуки экзотических инструментов.

Кроме того, гранты получили «Русалочка» театра «Туки-Луки», «Нарния» Пермского ТЮЗа в постановке Майкла Ханта и «Хозяйка Медной горы» березниковского театра «Бенефис». По поводу последнего проекта Владимир Спешков сказал, что это очень интересная заявка на популяризацию бажовских идей и бажовской эстетики попутно с экологическим просвещением школьников.

«Взрослые» проекты, поддержанные краевыми грантами — «Мамаша Кураж» в «Новой драме», «Самозванец» в театре «Балет Евгения Панфилова» и «Сваха» в театре «У Моста».

«Мамашу Кураж» председатель экспертного совета назвал очень интересным проектом: «Новая драма» планирует так модифицировать своё камерное пространство, что все зрители окажутся внутри фургона маркитантки. «Самозванца» в «Балете Евгения Панфилова» ставит штатный хореограф коллектива Алексей Расторгуев по мотивам «Тени» Евгения Шварца. «Сваха» — пьеса Торнтона Уайлдера, которая была основой знаменитого мюзикла «Хэлло, Долли!». В театре «У Моста» это, однако, будет не мюзикл, а драматический спектакль. Поставит его режиссёр Владимир Берзин. По словам Владимира Спешкова, это режиссёр, принципиально отличающийся от худрука театра Сергея Федотова по творческой манере, и труппе будет полезно с ним поработать.

Комиссия не поддержала заявки театров из Лысьвы, Березников и Чайковского. Как сообщила экспертам заместитель министра культуры Пермского края Ирина Ясырева, эти театры уже получили федеральные гранты, и очень приличные — по 6,5 млн руб. по программе поддержки театров в городах с населением менее 300 тыс. человек. Кроме того, эксперты не сочли эти проекты достаточно инновационными. Так, Лысьвенский театр драмы планирует поставить «Тартюф» Мольера и в качестве обоснования пишет, что намерен обличать ханжество.

Не получила краевой поддержки планируемая постановка Пермского театра кукол «Превращение» по Францу Кафке. Спектакль собирается ставить известный режиссёр-кукольник Александр Борок. Проект показался экспертам интересным, однако на него, как стало известно комиссии, уже получен федеральный грант.

Суммы грантов разные — от 200 до 800 тыс. руб. на постановку. Это, конечно, немного, однако по каждому из проектов предусмотрено софинансирование учредителей театров — муниципалитетов Пермского края.