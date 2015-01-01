Пермский край получит 11, 7 млн руб. на благоустройство городских парков

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Пермский край вошёл в число регионов, которые получат по приоритетному проекту «Формирование комфортной среды» 11, 7 млн руб. из федерального бюджета на обустройство парков, скверов, площадей, набережных и т. п. Средства предоставляются на условиях софинансирования, от Пермского края потребуются вложения в размере 9, 2 млн руб.

Для получения субсидии муниципалитеты должны были выбрать территорию, которую необходимо благоустроить в 2017 году, и в течение двух месяцев подать заявку в краевое министерство строительства и ЖКХ. Объекты, которые будут облагораживать, выберут с учётом общественного мнения и результатов общественных обсуждений.

При этом неиспользованный к началу 2018 года остаток субсидии из федерального бюджета вернётся в федеральный бюджет. Если деньги не будут использованы из-за недостатка заявок от муниципалитетов, то их в соответствии с решением министерства строительства и ЖКХ РФ могут вновь направить Пермскому краю на те же цели в 2018 году.