В домашней битве за плей-офф побеждает «Молот-Прикамье»

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Пермский «Молот-Прикамье» сохраняет шансы на попадание в число шестнадцати команд, которые продолжат борьбу за главный трофей чемпионата ВХЛ «Кубок Братины».

Во вчерашнем матче на родном льду пермяки сумели обыграть своего ближайшего соседа по турнирной таблице пензенский «Дизель» 4:2. В составе победителей шайбы забросили — Давыдов (2), Ерохин и Андриянов, а проигравшей стороны — Кузьмин и Мокшанцев.

Эта победа позволила «Молоту-Прикамье» вновь включиться в борьбу за попадание в плей-офф розыгрыша. Фактичекски за единственную, 16-у, путёвку нешуточный спор затеяли сразу четыре команды, включая пермскую, — «Дизель», ижевская «Ижсталь» и челябинский «Челмет». Соперников разделяет разница всего в 2-3 очка. Несколько хуже стоит оценивать шансы пермяков — они провели на одну игру больше, чем их главные конкуренты.

«Молоту-Прикамье» осталось провести в регулярном чемпионате ВХЛ всего две встречи: 15 февраля они принимают саратовский «Кристалл», а 19 февраля — «Спутник» из Нижнего Тагила.