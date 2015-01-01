В Перми обсудили стратегическое планирование и брендирование территорий края

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Фото: Михаил Чепкасов

На площадке Пермской городской думы состоялась информационно-коммуникативная встреча, на которой собрались представители региональных средств массовой информации в рамках традиционного мероприятия «Медиадром». Главной темой для обсуждения в рамках предложенной дискуссионной сессии «Стратегическое планирование и брендирование территорий» стала разработка механизма повышения инвестиционной и туристской привлекательности, создания комфортной среды проживания населения.

На «Медиадроме» отметили, что устойчивый рост социально-экономических показателей любого региона сейчас во многом зависит от привлечения и роста инвестиций, конкуренции за квалифицированные рабочие ресурсы, а также туристские потоки. Поэтому итогом взвешенной политики региональных властей станут новые бюджетные поступления, улучшение качества жизни. Благоприятной почвой для решения поставленных задач может послужить идея создания благоприятного имиджа территории, представления её уникальности.

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы от Пермского края:

— Несмотря на то, что тема стратегического планирования и брендирования территорий была популярна несколько лет назад, и под её эгидой был создан ряд узнаваемых пермских брендов, прошлый год показал, что привлекательность наших территорий определяется не только туристическими событиями и объектами, но и, в первую очередь, людьми. Нам важно выделить у себя эту идентичность, связанную с этническими, национальными вопросами, чтобы в центре обсуждения всё-таки была тема культуры тех людей, которые проживают на территории края с их обычаями и традициями. Это одна из главных тем, которую мы можем брать за основу формирования привлекательности и идентичности районов. Всё-таки основное — это человеческий капитал. Какими бы красотами не обладал Пермский край, мы это сможем донести только через тех людей, которые готовы это продвигать.

По мнению участников сессии, для достижения поставленных целей в Прикамье сегодня есть все условия. В частности, регион является участником нескольких первоочередных федеральных проектов. На одно из первых мест выходит общественная инициатива жителей, участие в программах по совместному распределению бюджетных средств и дальнейшим контролем за их расходованием.

Примером тому служит программа «Народный бюджет» и механизм самообложения граждан, озвученные на состоявшейся сессии заместителем руководителя администрации главы Прикамья Алексеем Чусовитиным. Он предполагают процесс получения средств из регионального бюджета на принципах софинансирования: 90% средств выделяет бюджет, а 10% составляют частные вложения. На эти цели в 2017 году выделяются 80 млн руб.

Привлечь население края в работе по созданию привлекательности и благоустройству территории проживания, поменять отношение к месту жительства, непосредственному решению инфраструктурных проблем своих дворов и общественных мест призван проект «Городская среда», запущенный по инициативе партии «Единая Россия».

Михаил Борисов, координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— Проект направлен на вовлечение граждан в благоустройство городской среды. Мы должны вместе с жителями отслеживать состояние дворов многоквартирных домов и общедоступных мест отдыха. Программа стартовала в конце 2016 года и будет продолжена в 2018-2022 годы. В каждом дворе должно быть создано место, отвечающее требованиям и желанию наших граждан. Депутаты получили наказы от своих избирателей, теперь наступает этап их реализации. Предстоит этап формирования общественного совета, где будут обрабатываться все поступившие заявки.

В 2017 году в рамках приоритетного федерального проекта «Городская среда» регионы получат 20 млрд руб., в том числе Пермский край — 423 млн руб., из которых 380 млн руб. придётся на краевую столицу. При этом региональный бюджет будет осуществлять софинансирование в размере 56% от выделяемой суммы.

О необходимости брендирования и существующем опыте Перми рассказал председатель городского представительного органа.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— На нашей площадке мы всегда готовы обсуждать темы, которые выходят за рамки территории города. Разные мнения на протяжении последних десяти лет показали, что же из себя представляет бренд в народном понимании. Многие считают, что одного герба города достаточно, но это скорее геральдическая норма, обязательная для каждого города и его частей. Сегодня тема брендирования очень важна и нужна, потому что одним ёмким символом можно четко сказать многое. Хороший, качественный бренд — это импульс к развитию, это инвестиции в город и, в конечном счёте, — улучшение качества жизни пермяков. Понятно, что эта работа должна носить системный характер. И поэтому предлагаю ориентироваться на известную нам всем дату — 2023 год, трехсотлетие Перми. Этот юбилей сам по себе можно назвать брендом. И под его эгидой осуществлять проекты практически по всем направлениям развития города.

Особая роль в создании положительного имиджа и привлекательности территории возлагается на средства массовой информации, которые должны стать проводником между властью и обществом.

Кстати, есть успешные истории с участием федеральных СМИ, которые во время специально организованных пресс-туров знакомятся с культурой Пермского края, идентификацией региона в рамках страны.

«Как говорят наши гости, каждый город Прикамья можно назвать его столицей. Кунгур, Соликамск, Усолье, другие города и вовсе ставят в один ряд «Золотым кольцом» — это наше богатейшее культурно-историческое наследие. Пришла пора всё правильно «упаковать», приоритетно выложить по определённым ступеням. В общей работе должны участвовать все муниципалитеты, бизнес, причём, силами ни одной-двух компаний. Пресс-туры служат не только для брендирования наших достоинств и возможностей, но и для того, чтобы взгляд со стороны служил для выстраивания определенных задач, целей и коммуникаций. У нас реально есть, чем гордиться», — убеждена президент РАСО-Пермь Наталья Нечаева.

Следующая сессия площадки для СМИ «Медиадром» пройдёт 27 февраля и будет посвящена вопросам экологии в Пермском крае.