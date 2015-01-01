Москва VS Санкт-Петербург: связисты назвали любимые города уральцев
Жители Урала предпочитают звонить в Москву, а писать сообщения в Санкт-Петербург. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав направления коммуникаций своих абонентов. В топ самых популярных городов для интернет-серфинга уральцев вошли Сочи, Омск и Казань — в поездках по этим местам жители нашего региона потребляют наибольшее количество интернет-трафика.
По данным связистов, за последний год уральцы начали значительно чаще пользоваться интернетом в путешествиях по городам России. Суммарный интернет-трафик абонентов «МегаФона» за последние 12 месяцев вырос в три раза. Общее количество междугородних звонков увеличилось на 25%.
Рост мобильного общения аналитики «МегаФона» связывают с выгодными условиями по обновлённым тарифам «Всё включено», с которыми
«Мы предложили жителям Урала ещё больше возможностей для общения по России, и, судя по росту голосового и интернет-трафика, — многие абоненты оценили эти преимущества, а главное доступность в цене. Каждый второй наш клиент выбирает именно тарифы «Всё включено» — это одно из наиболее удобных и выгодных предложений для смартфонов. Размеры общений — «Всё включено S» и «Всё включено М» стали хитами подключений в нашем регионе», — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.
В Пермском крае фаворитом у новых абонентов «МегаФона» стал тариф «Всё включено М», спрос на который за год увеличился в пять раз.
Ещё одна из причин растущей популярности линейки «Всё включено» — возможность получить услуги связи в одном пакете по «оптовым» ценам. Абонент может выбрать пакет, наиболее подходящий ему по количеству минут, SMS и объёму мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена тарифов позволяет точно планировать расходы на связь.
Реклама