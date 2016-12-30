Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 14 февраля

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Возвращение пермяка. Как пермские политики и общественники восприняли приход Максима Решетникова на должность врио губернатора края.

Линн Трейси: Россия фантастически изменилась! Заместитель руководителя дипломатической миссии США в России Линн Трейси — о том, как улучшить контакты между странами в эпоху «после Крыма».

Такими, как Рогозин. Директива о создании военной формы для работников предприятий ОПК дошла до Перми.

Год свинины. Блиц-интервью с гендиректором ГК «Синергия» (арендатор Пермского свинокомплекса) Александром Печерским.

Карточный потенциал. Приток средств во вклады замедлился из-за снижения их доходности и появления новых альтернатив.

Чарльз Батлер «ушёл в бега». Основной собственник ОАО «Порт Пермь» находится в федеральном розыске.

Затянул «Солярис». «Уралавтоимпорт» распродаёт остатки автомобилей Hyundai.

Рынок начинает оживать? Январь стал для риелторов предсказуемым: каждый год этот месяц показывает снижение числа сделок по сравнению с декабрём.

Не сбавлять ремонтных темпов. Администрация Перми отмечает положительную динамику финансирования дорожной инфраструктуры.

Ярослав Кузьминов: Нам нужна гуманитарная революция. Ректор НИУ «Высшая школа экономики» — о плюсах и минусах современной экономики и образования в России.

«Точки развития» ищут не в том месте. Нынешняя модель экономики выработала свой потенциал роста и является нашим главным внутренним нарастающим риском: мнение предпринимателя Сергея Рогова, продолжение.

Год юбилеев. Пермская художественная галерея проводит год под девизом «За пять шагов до столетия».

Девушка Барби в мире Барби. В Музее современного искусства PERMM открылась выставка PARADIZARIUM, которую можно назвать сплошным надувательством.

Дмитрий Вихрецкий: У меня такое чувство, что меня здесь ждали. Новый художественный руководитель Пермского театра кукол — о творческих планах, юбилее театра и о том, почему Пермь лучше Барнаула.

Задействовать скрытое в запасниках. В начале февраля в Перми побывал французский «Музейный десант».

Игра в напёрстки. В Галерее туфельки открылась очередная выставка арт-проекта «Коллекционер».

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