Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 14 февраля
Возвращение пермяка. Как пермские политики и общественники восприняли приход Максима Решетникова на должность врио губернатора края.
Линн Трейси: Россия фантастически изменилась! Заместитель руководителя дипломатической миссии США в России Линн Трейси — о том, как улучшить контакты между странами в эпоху «после Крыма».
Такими, как Рогозин. Директива о создании военной формы для работников предприятий ОПК дошла до Перми.
Год свинины. Блиц-интервью с гендиректором ГК «Синергия» (арендатор Пермского свинокомплекса) Александром Печерским.
Карточный потенциал. Приток средств во вклады замедлился из-за снижения их доходности и появления новых альтернатив.
Чарльз Батлер «ушёл в бега». Основной собственник ОАО «Порт Пермь» находится в федеральном розыске.
Затянул «Солярис». «Уралавтоимпорт» распродаёт остатки автомобилей Hyundai.
Рынок начинает оживать? Январь стал для риелторов предсказуемым: каждый год этот месяц показывает снижение числа сделок по сравнению с декабрём.
Не сбавлять ремонтных темпов. Администрация Перми отмечает положительную динамику финансирования дорожной инфраструктуры.
Ярослав Кузьминов: Нам нужна гуманитарная революция. Ректор НИУ «Высшая школа экономики» — о плюсах и минусах современной экономики и образования в России.
«Точки развития» ищут не в том месте. Нынешняя модель экономики выработала свой потенциал роста и является нашим главным внутренним нарастающим риском: мнение предпринимателя Сергея Рогова, продолжение.
Год юбилеев. Пермская художественная галерея проводит год под девизом «За пять шагов до столетия».
Девушка Барби в мире Барби. В Музее современного искусства PERMM открылась выставка PARADIZARIUM, которую можно назвать сплошным надувательством.
Дмитрий Вихрецкий: У меня такое чувство, что меня здесь ждали. Новый художественный руководитель Пермского театра кукол — о творческих планах, юбилее театра и о том, почему Пермь лучше Барнаула.
Задействовать скрытое в запасниках. В начале февраля в Перми побывал французский «Музейный десант».
Игра в напёрстки. В Галерее туфельки открылась очередная выставка арт-проекта «Коллекционер».