Первый русский победитель конкурса имени Шолти работает в Перми Победу в престижном конкурсе одержал Валентин Урюпин

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Валентин Урюпин

Дирижёр Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин стал победителем Восьмого Международного конкурса дирижёров имени сэра Георга Шолти. Помимо первого приза Валентин получил приз зрительских симпатий и специальный приз Симфонического оркестра Франкфуртского радио.

Валентин стал первым русским дирижером, получившим эту награду.

Международный конкурс дирижёров имени сэра Георга Шолти проводится во Франкфурте с 2002 года силами оркестра Франкфуртской оперы и Симфонического оркестра Франкфуртского радио. Принимать участие в нём могут музыканты не старше 34 лет. Членами жюри в этом году выступали руководители самых ярких оркестров мира, таких как Оркестр Тонхалле в Цюрихе или Оркестр Филадельфии, и коллективов крупнейших оперных домов, таких как Франкфуртская опера.

Тридцатилетний Валентин Урюпин — один из самых перспективных российских дирижёров молодого поколения. Одновременно он является самым востребованным и титулованным российским кларнетистом, успешно развиваясь в двух ипостасях.

Валентин — лауреат более чем двадцати международных конкурсов кларнетистов в Бельгии, Италии, Финляндии, Китае, Швейцарии, Германии, Чехии, Казахстане, Болгарии и России, а также победитель Всероссийского конкурса дирижёров им. Ильи Мусина (2011, Кострома), победитель II Всероссийского музыкального конкурса среди дирижёров-симфонистов (2015, Москва) и лауреат V Международного конкурса дирижёров им. Густава Малера (2016, Бамберг, Германия; третья премия).