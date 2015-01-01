Максим Решетников произвел кадровые назначения в краевом правительстве

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Сегодня и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников подписал распоряжения о новых назначениях в региональном Правительстве.

С 14 февраля Ольга Антипина назначена на должность заместителя председателя Правительства Пермского края, а Елена Чугарина возглавит краевое Министерство финансов.

В сфере ответственности зампредседателя Правительства Ольги Антипиной вопросы финансов, экономического развития и инвестиций, а также управление имуществом и земельным отношениям.

Основными приоритетами работы нового заместителя председателя правительства, по словам главы региона Максима Решетникова, должны стать организация работы с федеральными органами власти, в том числе в части привлечения дополнительного финансирования региональных проектов, а также финансово-экономические аспекты деятельности правительства.

Для справки:

Антипина Ольга Владимировна

Ольга Антипина

Фото: Константин Долгановский

Родилась в 1963 году в городе Перми. Закончила Пермский государственный университет по специальности «экономист — математик». Работала инженером-программистом и экономистом в научно-производственном объединении «Парма», Пермском госуниверситете, «Экопромбанке». С 1996 года ее профессиональная деятельность связана с бюджетными финансами, сначала в Законодательном собрании, потом в финансовом управлении города Перми, затем в областном управлении финансов в должности первого заместителя. С июня 2005 по июль 2006 года исполняла обязанности начальника Главного управления финансов и налоговой политики Пермской области. С октября 2006 года — первый заместитель министра финансов Пермского края. В декабре 2008 года назначена министром финансов Пермского края.

Елена Чугарина

Чугарина Елена Александровна

Родилась в 1963 году в городе Перми. Закончила Пермский финансовый техникум и Пермскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация — «экономист». Работала в райфинотделах Кировского, Ленинского, Мотовилихинского районах Перми, в финансовом управлении администрации Пермской области, департаменте финансов г. Перми, трудилась заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Перми, начальником Департамента финансов, заместителем главы администрации города Перми. С августа 2012 года работала первым заместителем руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы.