Пермские активисты проверили качество ремонта и содержания дорог краевой столицы

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Участники федерального проекта «УРБАНиЯ», которые проверяли качество ремонта дорог в крае в 2016 году, провели автопробег, в ходе которого оценили состояние и качество содержания пермских дорог в 2017 году.

Автолюбители стартовали с шоссе Космонавтов. Маршрут колонны пролегал по ключевым дорогам города — улицам Попова, Борчанинова, Ленина, Хохрякова. Кроме того, автомобили проехали по Екатерининской и Петропавловской улицам. Завершился автопробег на площади перед «Театром-Театром».

Пермские активисты остались довольны качеством дорог в краевой столице.

«Эта акция — контроль со стороны неравнодушных людей. Начиная с 2016 года мы занимались контролем всех участков ремонта по краю и городу Перми. В последний месяц зимы мы выехали проверить, как себя чувствуют дороги после морозов, снежной зимы. Мы проверили не только качество дорог после зимы, но и их содержание. Мы считаем, пермские дороги находятся в удовлетворительном состоянии, а значит зиму они «пережили» успешно», — отметил куратор федерального проекта «УРБАНиЯ» Михаил Борисов.

Напомним, в прошлом году активисты проверили более 50 отремонтированных участков в крае.

«С мая мы вновь начнем проверять дороги, которые ремонтируются в Прикамье. Кроме того, в этом году начнётся реализации проекта «Городская среда» — мы будем контролировать ремонт дворов и вместе с жителями участвовать в народном ремонте», — сообщил Борисов.

Добавим, 2016 год стал в Пермском крае настоящим «Годом дорожного ремонта». Рекордные показатели по ремонту дорог продемонстрировала краевая столица. С 2016 года значительный объем средств из краевого дорожного фонда — до 30% — направляется на ремонт и реконструкцию муниципальных дорог. Благодаря выделению средств из бюджетов разных уровней объем ремонтных работ в Перми увеличился в три раза и достиг 1,2 млн кв. метров. В 2016 году в Перми было отремонтировано 86 объектов, из них 15 (ул. Куйбышева, Мира, Карпинского, Ленина, Гальперина) - за счет федерального финансирования. Масштабные дорожные работы велись во всех районах города Перми - как на центральных городских дорогах, например, на улицах Сибирская, Петропавловская, Пушкина, Плеханова, Спешилова, так и на небольших внутрирайонных объектах.

Все работы, которые выполнялись на дорогах в 2016 году, находились под контролем «Единой России», Общественной палаты и ОНФ. Выявленные несоответствия оперативно исправлялись подрядчиками.

В этом году в регионе, в том числе и в краевой столице, продолжится масштабная работа по ремонту и реконструкции дорог. Так, в 2017 году край получит на развитие дорожной сети Пермской городской агломерации 1 млрд руб. из федерального бюджета. Пермь планирует направить федеральные средства на 18 дорожных объектов общей площадью свыше 400 тыс. кв. м. По планам в 2017 году в краевой столице вновь будет отремонтировано более 1 млн кв. метров дорог. На сегодняшний день уже сформированы списки, куда вошли 27 дорожных объектов, среди которых реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали, обновление трамвайных путей на Северной дамбе, ремонт деформационных швов и укладка нового асфальтового покрытия на путепроводах по шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка.