Пермская краевая филармония представляет VII Международный фестиваль Дениса Мацуева

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Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Денис Мацуев

Лидер и вдохновитель фестиваля — один из лучших пианистов современности, победитель XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского, народный артист России Денис Мацуев.

В течение трех дней, с 7 по 9 марта, со сцены Большого концертного зала Пермской краевой филармонии будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении маэстро Дениса Мацуева и талантливых музыкантов — лучших представителей нового поколения и признанных мастеров мирового уровня.

Фестиваль откроется 7 марта большим симфоническим концертом. В нем примут участие народный артист России, пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Замечательный оркестр будет играть и на втором дне фестиваля. В программе первого вечера прозвучат: Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Родиона Щедрина и Симфония № 2 Иоганнеса Брамса.

8 марта представится возможность увидеть и услышать поколение новых молодых и талантливых музыкантов. Второй концерт для скрипки с оркестром Сергея Прокофьева исполнит лауреат III премии XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2015) скрипачка Александра Конунова (Молдова). В ее исполнении прозвучит Концерт № 2 для скрипки с оркестром С. С. Прокофьева.

Собственное сочинение — Концерт для фортепиано с оркестром исполнит 16-летний пианист и композитор из Тбилиси, обладатель множества музыкальных премий Сандро Небиеридзе. Во втором отделении слушатели смогут насладиться восхитительной и неувядаемой «Рапсодией в стиле блюз» Джорджа Гершвина, где традиции классического концерта для фортепиано с оркестром соединились с джазом и блюзом. Солировать будут титулованные музыканты — Денис Мацуев, лучший контрабасист страны Андрей Иванов и потрясающий джазовый барабанщик Александр Зингер.

9 марта состоится закрытие фестиваля. Программа третьего вечера посвящена любимому увлечению пианиста Дениса Мацуева — джазу. Знакомые классические темы станут поводом для его импровизаций в кругу друзей — контрабасиста Андрея Иванова, джазового барабанщика Александра Зингера и уникального исполнителя на духовых инструментах Аркадия Шилклопера (валторна, альпийский рог). В концерте также примут участие победители Открытого Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица»: Софья Тюрина (саксофон), Екатерина Филимонова (ударные) и Ростислав Мудрицкий (баян), покорившие многомиллионную аудиторию телезрителей и звездное жюри, в составе которого был Денис Мацуев.

VII Международный фестиваль Дениса Мацуева обещает стать одним из самых ярких событий музыкальной весны 2017!

В рамках проекта «Виртуальный концертный зал» 7 марта состоится прямая трансляция открытия VII Международного фестиваля Дениса Мацуева в Органный зал филармонии, в Кунгур и Губаху, 8 марта концерт в он-лайн-трансляции увидят эти же города, а 9 марта свидетелями закрытия фестиваля вместе с пермяками станут поселки Ильинский и Полазна, города Кунгур, Губаха и — впервые — Чернушка. Кроме того, второй и третий день фестиваля в записи смогут увидеть жители Березников 19 и 26 марта.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии