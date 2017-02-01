Новорождённые Валентины получат подарки… …А новобрачные — специальную церемонию регистрации

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Пермские ЗАГСы подготовились к Дню всех влюблённых.

В этом году 14 февраля выпало на вторник. В отделы ЗАГС в районах города поступило 62 заявления на регистрацию брака в этот день. Обычно по вторникам происходит в два раза меньше свадеб.

Как сообщает сайт администрации Перми, для молодожёнов в День всех влюблённых подготовили особые сценарии регистрации брака и приятные сувениры. Все отделы ЗАГС будут украшены красными воздушными шарами, а каждой паре вручат сувениры — магниты и поздравительные открытки. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут по особым сценариям. Например, в Орджоникидзевском районе перед регистрацией жениху и невесте предложат уединиться и при свечах написать друг другу письма с описанием своих чувств и пожеланий. Они станут первой семейной реликвией. В Свердловском районе поздравят пары, семейный стаж которых составил пять лет.

Тех, кто 14 февраля придет регистрировать ребёнка и назовёт сына Валентином, а дочь Валентиной, ждут подарки — первые игрушки для детей.

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