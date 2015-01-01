Елена Чугарина станет новым министром финансов Прикамья

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Назначение Елены Чугариной главой минфина Пермского края подтвердили в администрации губернатора. Она займёт место уволившегося на прошлой неделе Антона Бахлыкова, пробывшего в должности и. о. министра финансов меньше месяца.

Ранее Елена Чугарина была начальником департамента финансов и заместителем главы администрации Перми, а также работала первым заместителем руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы.

Отметим, что кадровые перестановки в краевом кабмине связаны с назначением врио губернатора Пермского края экс-главы департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова.