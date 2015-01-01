Пермские художники примут участие в Первой триеннале российского современного искусства Кураторы музея «Гараж» выбрали лучших из лучших

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С 10 марта по 14 мая в музее современного искусства «Гараж» и парке Горького (Москва) пройдёт Первая триеннале российского современного искусства. Это первая в России панорамная выставка, посвящённая только отечественному современному искусству.

Как сообщает АртГид, выставка будет строиться согласно семи основным тенденциям современного искусства в России. В результате своих исследований кураторы сформировали семь директорий, в каждой из которых буду представлены художники, чье искусство отражает ту или иную тенденцию.

В директории «Мастер-фигура» будут представлены «носители авторитетного художественного языка» — художники, формирующие сам этот язык, влияющие на российские художественные практики и дающие ориентиры молодёжи.

Директория «Авторские мифологии» объединяет художников-«мифотворцев», сочиняющих и развивающих собственные замкнутые эстетические системы и одновременно анализирующих общие, укорененные в российском сознании, мифы и стереотипы, в том числе «русскость».

Художники, представленные в директории «Верность месту», работают с неизменно актуальной для мультикультурной России темой места и особенностями его контекста и истории.

Директория «Общий язык» объединяет художников, работающих с интернациональным языком искусства и обращающихся к универсальным темам.

В «Искусстве действия» представлены художники-активисты, которые обращаются к острым социальным вопросам и новаторски используют публичные пространства.

«Морфология улиц» посвящена уличному искусству и городскому пространству как источнику социальных и городских проблем.

Участники раздела «Локальные истории искусства» — художники, философы, кураторы, музейные работники и искусствоведы — превратят музей «Гараж» в открытую платформу для обсуждения локальных художественных контекстов, визуальных практик и способов взаимодействия со зрителями.

В ряду крупнейших имён современных художников России есть и несколько пермских. В дирекции «Авторские мифологии» будет представлено творчество популярнейших Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича, а в дирекции «Общий язык» — творчество Елены Слобцевой, представителя новой генерации пермских художников, сформированной уже под влиянием музея PERMM. Кроме того, среди лучших музейных кураторов и искусствоведов, представленных в дирекции «Локальные истории искусства», — молодой куратор Пермской государственной художественной галереи Марина Пугина.