В Пермском крае 94% детей-сирот воспитываются в семьях

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За 2016 год органы опеки и попечительства 17 территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края устроили в семьи 2992 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них усыновлено 339 детей. Большинство усыновленных детей (90%) обрели право воспитываться в семьях российских усыновителей. Пермский край стабильно входит в лидеры среди субъектов ПФО по числу устроенных в семьи детей-сирот.

Под опеку (попечительство) в прошлом году устроено 1093 ребенка, в приёмные семьи — 674 ребенка, в семейные воспитательные группы — 242 ребенка, в кровные семьи после реабилитационных мероприятий возвращено 644 ребенка.

В Прикамье качественно меняется структура устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи. Активно ведется работа по устройству категории детей-инвалидов из числа детей-сирот. В 2016 году 105 детей-инвалидов устроено в семьи. Это больше, чем в предыдущем году (92).

Доля социального сиротства в Пермском крае составила 2,3%, вплотную приблизившись к среднероссийскому показателю — 2,1%.

Напомним, в Пермском крае приоритет отдан российским усыновителям. Граждане, проживающие в Пермском крае, которые усыновили детей, получают единовременное пособие из краевого бюджета в размере 100 тыс. руб. Для воспитывающих детей-сирот в Прикамье предусмотрен большой объём социальной поддержки. В прошлом году на эти цели было направлено более 3 млрд руб.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края