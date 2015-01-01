Двор «Авроры» признан лучшим!

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PAN City Group и её дочерняя управляющая компания «Клевер» приняли участие в конкурсе на лучшее оформление жилых домов Мотовилихинского района города Перми.

31 января 2017 года произошло награждение победителей конкурса. В номинации «А у нас во дворе Новый год!» победа была присуждена управляющей компании «Клевер» за новогоднее оформление ЖК «Аврора». Положительные результаты отмечают не только в администрации Мотовилихинского района города, но и жители жилых комплексов.

PAN City Group задумывается о комфорте жителей строящихся объектов еще на этапе проектировки, привлекая к работе профессионалов в лице управляющей компании «Клевер», которая обеспечивает безопасную среду для собственников жилья и создает вместе с застройщиком новые стандарты качества обслуживания клиентов.

Многие объекты PAN City Group рождаются на глазах управляющей компании, это позволяет команде «Клевера» окунуться в будущий управленческий объект еще на этапе застройки, учесть все нюансы, быть экспертом в важных вопросах застройщика. Сейчас в управлении «Клевера» находится 3 крупных объекта: ЖК «Аврора» (ул. Крупской, 67); жилой дом на ул. Гайдара, 5; ЖК «Альпийская горка» (ул. Чернышевского, 17г).

«Для наших жильцов все должно быть иначе. Уникальным домам нужна уникальная команда тех, кто о нем заботится, поддерживая и развивая множество замечательных идей, заложенных застройщиком». Мы с большим удовольствием приняли участие в проводимом Администрацией района конкурсе и очень благодарны жителям ЖК «Аврора» за оказанную поддержку. Главным призом для нас стала не победа, а удовлетворение от совместного творчества, великолепная новогодняя атмосфера и радость на лицах маленьких и взрослых жителей ЖК «Аврора», — поделился эмоциями с PAN City Group директор ООО УК «Клевер» Алексей Дудоров.

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