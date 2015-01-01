Евгений Ермолаев избран первым секретарём пермского крайкома ЛКСМ

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11 февраля на IVотчётно-выборной конференции Пермского крайкома ЛКСМ было принято решение переизбрать первого секретаря.

Как сообщает пресс-служба краевого отделения КПРФ, Сергей Андреянов, ранее занимавший должность первого секретаря, сложил с себя полномочия в связи с возрастом.

На его место единогласно был переизбран Евгений Ермолаев, до этого занимавший должность второго секретаря крайкома.

«Новый компаньон»