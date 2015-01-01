Виктор Басаргин назначен руководителем Ространснадзора

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина главой Ространснадзора.

«С учётом того, что вы имеете довольно серьёзный опыт работы и на федеральном уровне — были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора», — заявил Медведев.

Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин сообщил о своём намерении покинуть пост губернатора Пермского края и пояснил, что он уже обратился к президенту России Владимиру Путину с прошением об отставке. Позже Владимир Путин предложил Максиму Решетникову, возглавлявшему департамент экономической политики и развития Москвы, занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края. После разговора с Решетниковым глава государства подписал указ о его назначении врио главы региона.





«Новый компаньон»