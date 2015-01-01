ФАС: Пермским поставщикам услуг ЖКХ грозят уголовные дела

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Перми завершила работу комиссия федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая изъяла документы региональной службы по тарифам (РСТ) в части обоснованности их стоимости. Об итогах первого этапа проверки журналистам рассказал руководитель управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.

«Мы проверяем в первую очередь экономическую обоснованность тарифов. Обоснованы ли те затраты, которые включены в тариф? Мы также будем проверять исполнение инвестиционных программ и законность передач тех или иных активов в аренду той или иной сетевой компании. Всё это будет отражено в акте проверки, который будет готов к началу марта», — сообщил Дмитрий Махонин.

Он уточнил, что работа сотрудников антимонопольного ведомства ведётся только с РСТ, а не с самими ресоснабжающими организациями. Также Дмитрий Махонин отметил, что информация по обоснованности тарифов в архивах РСТ за 2008 год бесследно исчезла. При этом он отметил, что нынешний глава РСТ готов сотрудничать с ревизорами и в «ручном режиме» устранять выявленные нарушения.

Напомним, в начале этой недели в Пермь прибыла комиссия контрольно-ревизионного управления центрального аппарата ФАС России. Интересно, что в комиссии есть два урождённых пермяка, в том числе Дмитрий Махонин. Столичные спецы проводят комплексную проверку деятельности РСТ на предмет тарифных дел 2017-2019 годов за тепло и электроэнергию. В частности, проверяются тарифные дела ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания».

«Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги», — рассказал Дмитрий Махонин и добавил, что проверке подвергнутся ещё шесть российских регионов.

По его словам, если комиссия ФАС найдёт нарушения в формировании тарифов (почему у одной компании при аналогичных обстоятельствах тариф выше, чем у другой), то антимонопольщики будут способствовать возбуждению уголовных дел. Вероятно, в таком случае, тарифы для жителей Пермского края пересчитают, но маловероятно, что ранее выплаченные деньги по прежним тарифам вернут.

Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что ФАС России имеет полномочия по снижению тарифа.

Отметим, в декабре прошлого года и.о. руководителя Пермского УФАС Антон Удальёв сообщил, что порядка 100 тарифов краевой РСТ были утверждены с нарушением действующего законодательства.