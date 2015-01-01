Строительство «Площадки Южная» в Чернушке оказалось под вопросом Полигон раздора

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Фото: Сергей Копышко

Строительство объекта по обезвреживанию нефтяных отходов в Чернушинском районе «Площадка Южная» оказалось под вопросом.

Так, директор компании-инвестора «НПП «Промэкология» Павел Потупчик сообщил «Новому компаньону», что сейчас решается вопрос, будет ли спроектирован планируемый объект, так как муниципальные власти отказывают вносить изменения в схему территориального планирования района.

Первый заместитель главы муниципального Чернушинского района по инфраструктуре и управлению ресурсами Сергей Бирин рассказал, что после публичных слушаний, которые прошли в январе 2017 года, компании было отказано в смене зонирования земли, находящейся примерно двух километрах от села Степановка из-за негативных отзывов населения. Сейчас участок, принадлежащий «Промэкологии», входит в категорию землей сельхозназначения, а для строительства объекта нужно его перевести в категорию земель промышленности, внеся соответствующие изменения в схему территориального планирования района.

Напомним, ранее стало известно о том, что жители Чернушки выступили против строительства нового полигона. В частности, жители Чернушки собрали больше 6 тыс. подписей против строительства.

Лидер протестного движения и депутат молодёжного парламента Алексей Елисеев говорит, что против строительства полигона выступают, в первую очередь, жители близлежащих населённых пунктов, которые обеспокоены экологическими последствиями возможного строительства. С аналогичным действующим объектом «Чернушка», расположенным на территории поселения, жители связывают ухудшение качества питьевой воды, неприятный запах и загрязнение почвы вблизи объекта.

Но в компании считают, что протест жителей связан с их неосведомлённостью.

«Несмотря на то, что некоторые жители высказали мнение о необходимости появления такого объекта, прозвучало немало негативных отзывов. У жителей была возможность ознакомиться с материалами по проекту, которые находились в открытом доступе, но они всё равно пришли неподготовленными и почему-то связали объект по захоронению отходов с объектом по их обезвреживанию, хотя это совершенно разные вещи. Протест по строительству нашего объекта был рождён из незнания», — предполагает Павел Потупчик.

По словам Сергея Бирина, именно протестные настроения жителей Чернушки заставили местную администрацию отказаться включать участок в схему территориального планирования района.

Между тем, в «Промэкологии» никаких последствий от строительства «Площадки Южной» не предвидят, так как планируемая для размещения объекта земля полностью удовлетворяет экологическим требованиям. В частности, она удалена от ближайших населённых пунктов, на участке отсутствуют водные объекты. А проведённые инженерно-геодезические изыскания выявили, что на глубине до 30 метров не обнаружено грунтовых вод, что является редкостью. На эти изыскания в компании потратили уже порядка 2 млн руб., проектирование потребует ещё примерно от 4-6 млн руб.

Официального отказа вносить изменения в схему территориального планирования компания не получила. В администрации, в свою очередь, заявляют, что положительного ответа не будет, пока жители настроены крайне негативно.

Напомним, в прошлом году, по намерению краевых властей, в Чернушке планировалось построить межмуниципальный полигон ТБО, куда бы свозили мусор с нескольких ближайших районов. Однако после протестов местных жителей полигон решено было разместить в Чайковском районе.

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