«Сбербанк» выставил на продажу одно из своих административных зданий в центре Перми

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На сайте Российского аукционного дома появилась информация о том, что 24 февраля состоится аукцион по продаже шестиэтажного административного здания с подвалом площадью 3 тыс. 509 кв. м с земельным участком 1 тыс. 469 кв. м. Объект размещён в Перми по адресу: ул. Пермская, 76 и принадлежит ПАО «Сбербанк».

Здание находится рядом с одной из главных магистралей города — Комсомольским проспектом. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, магазины, кафе и пр.

Одним из предпочтительных вариантов использования здания значится представительский офис.

Начальная стоимость объекта составляет 161,4 млн руб. Сумма задатка — 10 млн руб.

Отметим, административное здание в центре Перми — не единственный объект, выставленный сегодня на продажу «Сбербанком». Также продаётся офис в Волгограде площадью 8 тыс. 917,5 кв. м за 83 млн руб. В конце января на продажу был выставлен трёхэтажный офис в Тамбове, двухэтажное здание в Барнауле. Ещё около 20 объектов сдаются в аренду в Якутии.

«Новый компаньон»