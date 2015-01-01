Экс-губернатор Виктор Басаргин занял 10 место в рейтинге «Медиалогии»

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«Медиалогия» представила результаты исследования цитируемости в СМИ глав регионов РФ, которые ведут собственные блоги.

Виктор Басаргин с индексом цитируемости 9,1 занял 10 место в общероссийском рейтинге. Наиболее цитируемой в СМИ стала его запись об итогах встреч с вице-премьерами и министрами регионального правительства, которое 29 декабря было отправлено в отставку. А уже в январе глава региона представил новый состав краевого правительства.

Напомним, одной из причин увольнения краевого кабмина стало якобы ненадлежащее исполнение министрами своих полномочий по реализации госпрограмм.

В первой тройке губернаторов-лидеров оказались глава Чечни Рамзан Кадыров (486,7), мэр Москвы Сергей Собянин(160) и глава Крыма Сергей Аксёнов (70,3)



В ходе составления рейтинга было исследовано более 37 тыс. 700 различных российских СМИ.