Эндрю Ллойд Уэббер подарил Перми «Иисуса Христа» Театр-Театр определяется с планами на следующий сезон

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Фото: Константин Долгановский

Как рассказал главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель, он приступает к работе над музыкальным спектаклем «Я пришёл дать вам волю...». Знаменитый роман Василия Шукшина о Степане Разине и созданный на его основе авторский киносценарий перерабатывает для сцены завлит театра Илья Губин. Музыку написал композитор Виталий Истомин, постоянно работающий с театром. Премьера намечена на сентябрь.

Другие основные события следующего театрального сезона — тоже музыкальные. Художественный руководитель театра Борис Мильграм планирует поставить мюзикл «Амфитрион», который по заказу театра пишет Максим Дунаевский. Сюжет из древнегреческой мифологии неоднократно становился основой произведений для театра — пьесы на этот сюжет создавали драматурги от Еврипида и Плавта до Жана Жироду и Гильерме Фигейреду. Либретто для мюзикла будет синтетическим, на основе нескольких литературных источников.

Наконец, английский режиссёр Майкл Хант, уже неоднократно ставивший спектакли в разных театрах Перми, возьмётся за постановку легендарной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Автор произведения Эндрю Ллойд Уэббер подарил театру право на постановку — бесплатно.

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