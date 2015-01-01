В Прикамье начались консультации для желающих получить гранты в конкурсе проектов «ЛУКОЙЛа»

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В Пермском крае 10 февраля начались консультации для желающих принять участие в XVI Конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛ». В рамках встреч со специалистами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» жители смогут узнать, как правильно подать заявку на конкурс, как оценить свой проект и его уникальность и как наиболее презентабельно представить свою идею на рассмотрение жюри.

Встречи с потенциальными участниками продлятся около месяца. За это время эксперты посетят более 20 населённых пунктов и пообщаются с сотнями жителей Прикамья. Готовые проекты по благоустройству и улучшению жизни посёлков и городов региона будут приниматься до 24 марта 2017 года. По решению руководства компании размер грантового фонда на 2017 год был сохранён на уровне 25 млн руб.

Подробную информацию о месте и времени встреч можно получить в центре общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по телефону 8(342)23-56-584, а также по электронной почте Vadim.Evdokimov@lp.lukoil.com и 8 (34291)30-555 Galina.Smirnova@lp.lukoil.com.

В 2016 году в честь юбилея компании «ЛУКОЙЛ» грантовый фонд был увеличен с 14 до 25 млн руб. Сертификаты авторам проектов вручили 14 мая в рамках ярмарки товаров социальных предпринимателей в Полазне. Главную награду — селенитового медведя — победителям вручили 17 января 2017 года.

Основной задачей конкурса является поддержка инициативы пермских общественников в решении проблем их сёл, городов и районов. Мероприятие увеличивает число активных граждан и организаций, которые готовы реализовать новые и нестандартные идеи на малой родине. За время существования конкурса победителями стали более двух тысяч авторов, которые получили гранты на сумму 278 млн руб.

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