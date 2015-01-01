Игорь Вагин награждён почётной грамотой ЦИК России

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Игорь Вагин

Как стало известно «Новому компаньону», председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин накануне, 9 февраля, был награждён почётной грамотой ЦИК России. 

Поводом для этого стало успешное проведение многоуровневой избирательной кампании в 2016 году.

Тогда одной из основных задач ставилось повышение доверия к выборам и бесконфликтность кампании. 

Как поясняют в крайизбиркоме, в  Пермском крае задача была выполнена полностью, о чём свидетельствует минимальное количество жалоб и заявлений. 

В связи с чем ЦИК России приняла решение наградить руководителя комиссии одной из высших наград.

«Новый компаньон»

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