Игорь Вагин награждён почётной грамотой ЦИК России

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Как стало известно «Новому компаньону», председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин накануне, 9 февраля, был награждён почётной грамотой ЦИК России.

Поводом для этого стало успешное проведение многоуровневой избирательной кампании в 2016 году.

Тогда одной из основных задач ставилось повышение доверия к выборам и бесконфликтность кампании.

Как поясняют в крайизбиркоме, в Пермском крае задача была выполнена полностью, о чём свидетельствует минимальное количество жалоб и заявлений.

В связи с чем ЦИК России приняла решение наградить руководителя комиссии одной из высших наград.

«Новый компаньон»