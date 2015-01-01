Прикамье получит более 87 млн руб. на развитие малого и среднего бизнеса

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В 2017 году Пермский край получит субсидию в размере 87,46 млн руб. на господдержку малого и среднего бизнеса.

Как заявляют в краевом минпромторге, средства планируется израсходовать на развитие микрофинансирования в регионе, реализацию программ субсидирования затрат бизнесменов, поддержку молодёжного предпринимательства, создание и развитие центров поддержки предпринимательства в муниципалитетах, а также создание центра инноваций в социальной сфере, организацию и деятельность центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Новый компаньон»