Прикамье получит более 87 млн руб. на развитие малого и среднего бизнеса
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В 2017 году Пермский край получит субсидию в размере 87,46 млн руб. на господдержку малого и среднего бизнеса.
Как заявляют в краевом минпромторге, средства планируется израсходовать на развитие микрофинансирования в регионе, реализацию программ субсидирования затрат бизнесменов, поддержку молодёжного предпринимательства, создание и развитие центров поддержки предпринимательства в муниципалитетах, а также создание центра инноваций в социальной сфере, организацию и деятельность центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Новый компаньон»
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