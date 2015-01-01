Владимир Алистратов и Мария Коновалова избраны заместителями председателя краевой общественной палаты

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В четверг, 9 февраля, на втором заседании Общественной палаты Пермского края были избраны заместители председателя Общественной палаты Пермского края. Так, заместителями председателя стали экс-депутат краевого парламента Владимир Алистратов и советник председателя совета директоров ГК «Метафракс» Мария Коновалова.

Также общественная палата сформировала пять постоянных комиссий: комиссия по развитию экономики и инфраструктуры; комиссия по культуре, спорту и молодёжной политике; комиссия по развитию институтов гражданского общества; комиссия по образованию, здравоохранению и социальной защите; комиссия по работе с обращениями граждан и регламенту.

В состав совета общественной палаты вошли председатель общественной палаты, его заместители и один из представителей Светлана Денисова.

«Новый компаньон»