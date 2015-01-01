В Прикамье экс-депутат взорвал здание автовокзала

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В Чердыни осудили экс-депутата Совета депутатов сельского поселения, взорвавшего здание автовокзала.

Как выяснили следователи, бывший народный избранник являлся арендатором здания автовокзала в Чердыни. Затем у него возник правовой спор с владельцем здания, в связи с чем арендодатель вынужден был обратиться в Арбитражный суд Пермского края и по решению суда расторгнуть договор с арендатором. Недовольный таким решением экс-депутат решил уничтожить здание, ночью он принёс в здание автовокзала три канистры бензина и баллон бытового газа «Пропан», затем открыл бытовой газ, после чего поджёг горючую смесь, из-за чего в здании произошёл взрыв.

В итоге, повреждённым оказалось не только здание автовокзала, но рядом находившиеся здания городской администрации, центральной районной аптеки, торгового центра «Колва», военного комиссариата, два здания краеведческого музея им. А.С. Пушкина. Кроме того, были повреждены стены и кровля зданий ИП «Цхадаиа» и ООО «Норд». Общая сумма ущерба составила 1,3 млн руб.

Уголовное дело расследовал отдел полиции г. Чердынь.

Виновного приговорили в трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, Также он должен возместить ущерб.

Источник — прокуратура Пермского края

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