Виталий Ковин вошёл в консультативный общественный совет при крайизбиркоме

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

9 февраля 2017 года на очередном заседании избирательной комиссии Пермского края было принято решение об обновлении состава консультативного общественного совета в связи с формированием нового состава крайизбиркома.

Председателем совета был переизбран Игорь Вагин, заместителем председателя — Татьяна Марголина.

В состав совета также включены координатор движения «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин и член Общественной палаты РФ Светлана Денисова.

Отметим, при формировании нового состава краевой избирательной комиссии Виталий Ковин также выдвигал свою кандидатуру, для чего направил пакет документов в Центризбирком, но те поступили слишком поздно, поэтому при утверждении новых кандидатов краевые парламентарии его кандидатуру даже не обсуждали.

Также в консультативный совет вошли члены краевой избирательной комиссии Татьяна Любарская, Антон Маклаев и Алексей Копысов, председатель молодёжного парламента Пермского края Станислав Швецов, представитель уполномоченного по правам человека Лидия Ясырева и заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Мария Коновалова.

В работе совета на предстоящий год запланировано рассмотрение вопросов повышения явки избирателей, использования современного информационного обеспечения на выборах, вопросов соблюдения журналистской этики, новых подходов к формированию территориальных и участковых избирательных комиссий для обеспечения прозрачности и открытости процесса голосования.

Напомним, совещательный орган при избирательной комиссии был создан в прошлом году впервые, и уже имеет положительный опыт работы.

Так, при подготовке к выборам на заседаниях обсуждались позиции экспертов и специалистов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, значимые вопросы применения избирательного законодательства.

Особое внимание члены совета уделяли условиям голосования лиц с ограниченными возможностями и соблюдению правил агитации в период избирательной кампании.

В итоге избирательная кампания 2016 года прошла при минимальном количестве нарушений.



