Краевой минюст через суд настаивает на ликвидации реготделений трёх политических партий

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9 февраля 2017 года на очередном заседании избирательной комиссии Пермского края была представлена информация о проверке сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за третий квартал 2016 года. Из 54 реготделений в срок представили отчёты 50 реготделений.

В ходе проверок в третьем квартале 2016 года нарушений со стороны региональных отделений политических крайизбиркомом не установлено.

Сведения не предоставили три региональных отделения: «Альянс Зелёных — народная партия», «Народ против коррупции» и «Российская партия народного управления».

В связи с чем крайизбирком совместно с управлением Министерства юстиции по Пермскому краю проверили эти региональные отделения.

По итогам проверки 21 декабря 2016 года краевой минюст в отношении «Альянса Зелёных — народной партии» в Пермском крае и «Народа против коррупции» составил административные исковые заявления о ликвидации региональных отделений политических партий и исключении их из ЕГРЮЛ. Иски направлены в Пермский краевой суд.

«Новый компаньон»