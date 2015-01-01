Реконструкция ул. Героев Хасана в Перми начнётся уже в этом году

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9 февраля состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, где замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич презентовал проекты реконструкции некоторых городских магистралей.

Так, депутатам был представлен проект реконструкции ул. Героев Хасана, начало ремонтных работ здесь запланировано на 2017 год. Завершится реконструкция в 2019 году.

В планах также строительство нового железнодорожного путепровода, который позволит в 2018 году приступить к расширению проезжей части — с восьми до 20 м, будут обустроены пешеходные и велосипедные дорожки.

Ещё по двум проектам — реконструкция ул. Революции от площади Центрального рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии и проект строительства улицы Строителей — разрабатывается проектная документация.

Работы на этих участках будут разбиты на несколько этапов. На первом необходимо будет выделить земельные участки для строительства дорог, в том числе решить вопрос с выкупом, сообщает пресс-служба администрации Перми.

«Новый компаньон»