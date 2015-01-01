Алексей Иванов за роман «Ненастье» получил правительственную премию

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7 февраля писателю Алексею Иванову за роман «Ненастье» была присуждена правительственная премия в области культуры.

Распоряжение об этом опубликовано сегодня, 9 февраля, на сайте правительства РФ.

Алексей Иванов прославился в России благодаря своим романам «Общага-на-Крови», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунта» и др. В конце прошлого года писатель представил первую часть романа «Тобол. Много званых».

Он трижды номинировался на премию «Национальный бестселлер», был лауреатом литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка в 2003 году, «Эврика» (2004), «Старт» (2004), премии им. П.П. Бажова (2004), «Книга года» (2006), «Портал» (2006) и «Мраморный фавн» (2006).

В 2016 году стал лауреатом премии «Книга года» в номинации «Проза года» за роман «Ненастье», этот роман включён в список финалистов «Большой книги».

«Новый компаньон»