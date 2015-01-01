Анатолий Маховиков назначен полпредом губернатора в краевом парламенте

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Фото: Константин Долгановский

Бывший советник губернатора Виктора Басаргина Анатолий Маховиков, оставшийся без работы после отставки своего шефа, трудоустроился в команду нового главы региона. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников назначил Маховикова полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании Пермского края

«Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о назначении с 9 февраля советника главы региона Анатолия Маховикова полномочным представителем губернатора в краевом Законодательном собрании», — сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Напомним, Анатолий Юрьевич Маховиков родом из Кунгура. Ему 48 лет. Он окончил кафедру архитектуры пермского «политеха» и в 90-е работал в коммерческих структурах, связанных со строительством. В начале «нулевых» Маховиков возглавил созданное Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (ПАИЖК), а в 2006 году стал начальником департамента имущественных отношений Перми. После ухода прежнего главы города Игоря Шубина в 2010 году он возглавил городскую администрацию, а в 2014 году по приглашению губернатора Виктора Басаргина стал первым заместителем председателя правительства Пермского края — министром территориального развития. В мае 2015 года был назначен главой администрации губернатора. В последнее время являлся советником главы региона.